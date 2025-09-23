Tolerance.ca
Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum

par Géraldine Savary, Enseignant-chercheur en analyse sensorielle dans le domaine des arômes, parfums et cosmétiques, Université Le Havre Normandie
Céline Picard, Professeure des universités en chimie organique et macromoléculaire, Université Le Havre Normandie
Pourquoi un parfum ne tient-il pas de la même façon sur toutes les peaux ? Pourquoi certaines crèmes collent-elles davantage sur certains types de peau ? Des peaux artificielles sont développées pour mieux comprendre.La Conversation


