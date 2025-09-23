Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?

par Delphine Farmer, Professor of Chemistry, Colorado State University
Mj Riches, Postdoctoral Researcher studying Plant-Atmosphere Interactions, Colorado State University
Rose Rossell, Ph.D. Student in Plant and Atmospheric Chemistry, Colorado State University
La floraison rare et nauséabonde de l’Arum titan, dont la puanteur évoque celle d’un cadavre en décomposition, révèle une stratégie de pollinisation ingénieuse.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
~ La rhétorique du sacrifice dans les discours politiques aux États-Unis
~ Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est
~ Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle
~ Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »
~ Faut-il s’attendre à des gadgets dopés à l’IA dans le prochain James Bond ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter