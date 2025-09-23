Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi l’insuline, cruciale face au diabète, reste inaccessible à des millions de patients

par Stéphane Besançon, Associate Professor in Global Health at the Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) / CEO NGO Santé Diabète, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
David Beran, Chercheur et professeur au sein du Service de médecine tropicale et humanitaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Université de Genève
À l’heure actuelle, des millions de patients diabétiques dans le monde n’ont pas accès à l’insuline. Pourquoi et comment les gouvernements peuvent-ils changer les choses ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
~ La rhétorique du sacrifice dans les discours politiques aux États-Unis
~ Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?
~ Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est
~ Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle
~ Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter