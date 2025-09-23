EN DIRECT - Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies

À partir de ce mardi 23 septembre, plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se succéderont à la tribune de l’Assemblée générale pour participer au débat général de la 80e session. Le débat se poursuivra jusqu’au samedi 27 septembre et s’achèvera le lundi 29 septembre. La couverture du débat en direct est assurée par nos collègues de la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.



Lire l'article complet