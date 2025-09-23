Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Assassinats, détentions arbitraires, tensions communautaires : la Syrie post-Assad dans la tourmente

La chute du régime de Bachar al-Assad n’a pas mis fin aux souffrances. Si les « violations odieuses et systématiques » commises sous l’ancien pouvoir ne sont plus la règle, la situation des droits humains en Syrie demeure dramatique, ont alerté mardi les enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
~ La rhétorique du sacrifice dans les discours politiques aux États-Unis
~ Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?
~ Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est
~ Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle
~ Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter