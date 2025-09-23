Assassinats, détentions arbitraires, tensions communautaires : la Syrie post-Assad dans la tourmente

La chute du régime de Bachar al-Assad n’a pas mis fin aux souffrances. Si les « violations odieuses et systématiques » commises sous l’ancien pouvoir ne sont plus la règle, la situation des droits humains en Syrie demeure dramatique, ont alerté mardi les enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.



Lire l'article complet