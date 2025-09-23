En ces temps de crise, Guterres appelle « à ne pas renoncer » et souligne le rôle « indispensable » de l’ONU

« Jamais, je n’abandonnerai. Jamais ». C’est par ces mots que le Secrétaire général de l’ONU a conclu son discours à l’ouverture du débat général de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies mardi à New York.

Lire l'article complet © Nations Unies - mardi 23 septembre 2025