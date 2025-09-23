Les championnats de cyclisme ne peuvent occulter les abus commis au Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image La cycliste mauricienne Aurélie Halbwachs participe à l'épreuve féminine d'élite du contre-la-montre individuel lors des Championnats du monde de cyclisme sur route de 2025, à Kigali, au Rwanda, le 21 septembre 2025. © 2025 Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images Les routes de Kigali accueillent les Championnats du monde de cyclisme sur route de l'Union cycliste internationale, preuve selon l'organisme sportif du « parcours remarquable de transformation » et de l’« hospitalité chaleureuse » du Rwanda. Toutefois, la célébration de cet événement phare…



