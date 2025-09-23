Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les championnats de cyclisme ne peuvent occulter les abus commis au Rwanda

par Human Rights Watch
Click to expand Image La cycliste mauricienne Aurélie Halbwachs participe à l'épreuve féminine d'élite du contre-la-montre individuel lors des Championnats du monde de cyclisme sur route de 2025, à Kigali, au Rwanda, le 21 septembre 2025. © 2025 Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images Les routes de Kigali accueillent les Championnats du monde de cyclisme sur route de l'Union cycliste internationale, preuve selon l'organisme sportif du « parcours remarquable de transformation » et de l’« hospitalité chaleureuse » du Rwanda. Toutefois, la célébration de cet événement phare…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
