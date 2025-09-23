Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Présidentielle au Cameroun : à 92 ans, l'inamovible Paul Biya fragilisé par des défections dans son camp

par David E Kiwuwa, Associate Professor of International Studies, University of Nottingham
Les Camerounais se rendront aux urnes le 12 octobre 2025 dans l'espoir, pour certains, d'une rupture avec le passé troublé du pays. Certains pensent que le président Paul Biya (92 ans) pourrait se retirer pour permettre une transition.

Il y a trois ans, je faisais partie de ceux qui se montraient optimistes quant aux élections de 2025. Mais je me suis trompé. Paul Biya est prêt à se…La Conversation


