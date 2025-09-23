Il importe d’allier le milieu scolaire au milieu culturel, surtout en contexte minoritaire francophone
par Isabelle Carignan, Ph.D., Professeure titulaire en éducation, Université TÉLUQ
Annie Roy-Charland, Professeure titulaire en psychologie, Université de Moncton
Marie-Christine Beaudry, Professeure en didactique du français, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les agents facilitateurs (parent, enseignant) sont essentiels en milieu francophone minoritaire pour favoriser la collaboration entre l’école et le milieu culturel.
© La Conversation
- mardi 23 septembre 2025