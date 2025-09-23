Syrie : Les commandants impliqués dans les atrocités en mars devraient rendre des comptes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des forces du gouvernement de transition syrien circulaient sur une route de la ville de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, le 9 mars 2025. © 2025 Omar Haj Kadour/AFP via Getty Images Le gouvernement de transition syrien a promis d’établir les responsabilités dans les violences de mars 2025, mais n’a guère été transparent sur le point de savoir si son enquête a examiné le rôle de militaires ou de dirigeants civils de haut rang, ni sur les mesures qu’il envisage de prendre pour faire rendre des comptes à des personnes dotées d’une autorité de commandement.Faillir…



