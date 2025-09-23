Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Les commandants impliqués dans les atrocités en mars devraient rendre des comptes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des forces du gouvernement de transition syrien circulaient sur une route de la ville de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, le 9 mars 2025. © 2025 Omar Haj Kadour/AFP via Getty Images Le gouvernement de transition syrien a promis d’établir les responsabilités dans les violences de mars 2025, mais n’a guère été transparent sur le point de savoir si son enquête a examiné le rôle de militaires ou de dirigeants civils de haut rang, ni sur les mesures qu’il envisage de prendre pour faire rendre des comptes à des personnes dotées d’une autorité de commandement.Faillir…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pour la présidente du CICR, si les États n’agissent pas maintenant, la barbarie des guerres actuelles deviendra la norme des conflits de demain
~ 30 ans après Beijing, l’ONU relance l’appel pour les droits des femmes
~ La France et plusieurs autres pays occidentaux reconnaissent l'État de Palestine à l'ONU
~ Égypte : L’activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président
~ « Nous nous cachons pour échapper aux drones » : la terreur des civils ukrainiens ciblés par les drones russes
~ A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité
~ Alerte rouge dans le ciel balte : l'Estonie dénonce une incursion de chasseurs russes
~ Soudan : des milliers de personnes obligées de fuir les combats à El Fasher
~ Haïti : Washington, Nairobi et Port-au-Prince réclament une nouvelle force internationale
~ L’ONU réclame plus d'efforts pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter