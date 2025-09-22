Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

30 ans après Beijing, l’ONU relance l’appel pour les droits des femmes

À l’ouverture de la semaine de haut niveau des Nations Unies, des représentants de gouvernements, de la société civile, du monde académique et du secteur privé se sont réunis lundi pour marquer le 30e anniversaire de la Conférence de Beijing, fondatrice pour les droits des femmes, et discuter des moyens concrets d’accélérer la mise en œuvre de ses engagements.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La France et plusieurs autres pays occidentaux reconnaissent l'État de Palestine à l'ONU
~ Égypte : L’activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président
~ « Nous nous cachons pour échapper aux drones » : la terreur des civils ukrainiens ciblés par les drones russes
~ A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité
~ Alerte rouge dans le ciel balte : l'Estonie dénonce une incursion de chasseurs russes
~ Soudan : des milliers de personnes obligées de fuir les combats à El Fasher
~ Haïti : Washington, Nairobi et Port-au-Prince réclament une nouvelle force internationale
~ L’ONU réclame plus d'efforts pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030
~ EN DIRECT - Conférence internationale sur la solution à deux Etats
~ Des vétérans bulgares de la musique hardcore apportent de la rébellion au festival « Hills of Rock »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter