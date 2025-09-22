La France et plusieurs autres pays occidentaux reconnaissent l'État de Palestine à l'ONU

Après deux ans de guerre, la plaie béante de Gaza continue de saigner. Mais, sous les dorures de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Palestine a remporté lundi une victoire diplomatique : la reconnaissance de son État par plus d’une dizaine de nations occidentales.



Lire l'article complet