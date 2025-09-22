Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La France et plusieurs autres pays occidentaux reconnaissent l'État de Palestine à l'ONU

Après deux ans de guerre, la plaie béante de Gaza continue de saigner. Mais, sous les dorures de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Palestine a remporté lundi une victoire diplomatique : la reconnaissance de son État par plus d’une dizaine de nations occidentales.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ 30 ans après Beijing, l’ONU relance l’appel pour les droits des femmes
~ Égypte : L’activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président
~ « Nous nous cachons pour échapper aux drones » : la terreur des civils ukrainiens ciblés par les drones russes
~ A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité
~ Alerte rouge dans le ciel balte : l'Estonie dénonce une incursion de chasseurs russes
~ Soudan : des milliers de personnes obligées de fuir les combats à El Fasher
~ Haïti : Washington, Nairobi et Port-au-Prince réclament une nouvelle force internationale
~ L’ONU réclame plus d'efforts pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030
~ EN DIRECT - Conférence internationale sur la solution à deux Etats
~ Des vétérans bulgares de la musique hardcore apportent de la rébellion au festival « Hills of Rock »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter