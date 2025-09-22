Égypte : L’activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'activiste égyptien Alaa Abdel-Fattah souriait lors d’une conférence organisée à l'Université américaine du Caire, près de la place Tahrir, au Caire, le 22 septembre 2014. © 2014 AP Photo/Nariman El-Mofty, File (Beyrouth) – Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accordé une grâce présidentielle à l'activiste égypto-britannique Alaa Abdel Fattah, détenu depuis plusieurs années, ainsi que l’ont révélé les médias égyptiens le 22 septembre. Alaa Abdel Fattah sera libéré dès la publication du décret de grâce au Journal officiel. Il s’était fait connaître…



