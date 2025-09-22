A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité

Pour affronter les défis auxquels est confronté un monde profondément divisé, « la seule voie possible, c’est celle de l’unité », a plaidé lundi le Secrétaire général de l’ONU au début de la semaine de haut niveau au siège de l’Organisation à New York.



Lire l'article complet