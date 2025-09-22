Alerte rouge dans le ciel balte : l'Estonie dénonce une incursion de chasseurs russes

Le Conseil de sécurité s’est réuni en urgence, lundi, à la demande de l’Estonie, qui accuse la Russie d’avoir violé son espace aérien durant le week-end. C’est le deuxième incident de ce type en moins d’un mois, signe du débordement du conflit ukrainien au-delà de la ligne de front, qui nourrit la crainte d’un engrenage régional.



