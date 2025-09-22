Soudan : des milliers de personnes obligées de fuir les combats à El Fasher

Des milliers de personnes déplacées ont été obligées de fuir le camp d’Abu Shouk et la ville d’El Fasher, dans le Darfour du Nord, à l’ouest du Soudan, en raison de combats qui y ont fait rage ces derniers jours, selon une agence des Nations Unies.



