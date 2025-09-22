L’ONU réclame plus d'efforts pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030

En 2015, les Etats membres des Nations Unies se sont mis d'accord sur 17 objectifs pour arriver à un avenir meilleur dans les quinze ans à venir. Alors que l’échéance de 2030 approche, le chef de l’ONU réclame une intensification des efforts pour réaliser ces objectifs.



