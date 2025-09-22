Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Conférence internationale sur la solution à deux Etats

A la veille de l’ouverture du débat général de l'ONU, la Conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite, se réunit ce lundi pour la cinquième fois sous l’égide de l’Assemblée générale. De nouvelles annonces de reconnaissance de l’État de Palestine sont attendues, notamment celle de la France.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Égypte : L’activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président
~ « Nous nous cachons pour échapper aux drones » : la terreur des civils ukrainiens ciblés par les drones russes
~ A l’ouverture de la semaine de haut niveau, l’ONU célèbre ses 80 ans en appelant à l’unité
~ Alerte rouge dans le ciel balte : l'Estonie dénonce une incursion de chasseurs russes
~ Soudan : des milliers de personnes obligées de fuir les combats à El Fasher
~ Haïti : Washington, Nairobi et Port-au-Prince réclament une nouvelle force internationale
~ L’ONU réclame plus d'efforts pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici 2030
~ Des vétérans bulgares de la musique hardcore apportent de la rébellion au festival « Hills of Rock »
~ De plus en plus de femmes nigériennes renversent la tendance et refusent la parentalité
~ Comment une entreprise chinoise exporte la « Grande Muraille électronique » à des régimes autocratiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter