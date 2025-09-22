Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

De plus en plus de femmes nigériennes renversent la tendance et refusent la parentalité

par Paul Delcroix
L'urbanisation, l'amélioration des niveaux d'éducation et l'accès à des plateformes numériques ont donné de nouveaux établis aux femmes. La liberté d'avoir un enfant, autrefois impensable, gagne maintenant du terrain.


Lire l'article complet

© Global Voices -
