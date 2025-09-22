Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Notation au bac : pourquoi tant de difficultés à trouver la bonne formule d’examen ?

par Charles Hadji, Professeur honoraire (Sciences de l’éducation), Université Grenoble Alpes (UGA)
Toutes les notes de première et de terminale compteront-elles pour le bac 2026 ? Le ministère de l’éducation nationale a annoncé sa volonté d’ajuster les modalités du contrôle continu, provoquant des crispations.La Conversation


