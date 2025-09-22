Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avec Intervision 2025, la Russie lance son anti-Eurovision

par Florent Parmentier, Secrétaire général du CEVIPOF. Enseignant, Sciences Po
Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
La Russie vient d’organiser à Moscou un concours dont elle veut faire un pendant de l’Eurovision, dont elle a été exclue en 2022. L’idée était de rassembler autour du drapeau du pays organisateur les représentants de nombreux autres États. Derrière le concours proprement dit – remporté par le Vietnamien Duc Phuc –, il y a bien entendu de grands enjeux de communication, le Kremlin espérant développer son soft power.

Ce samedi 20 septembre 2025, le groupe audivisuel russe Kanal 1 a ressuscité le concours de chansons Intervision,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ France Inter et France Télévisions sont-ils de gauche, comme les en accusent CNews et les médias Bolloré ?
~ Le supermarché, source d’inspiration pour la littérature contemporaine
~ Notation au bac : pourquoi tant de difficultés à trouver la bonne formule d’examen ?
~ Le statut d’espèce protégée : une coquille qui se vide ?
~ À Montréal, même en doublant les pistes cyclables, les voitures conserveraient 90 % de la chaussée
~ Microplastiques, grossesse et placenta : ce que nous savons et ce que nous ignorons encore
~ Gestion des déchets au Cameroun : d'autres solutions existent
~ Jusqu’où peut aller l’espionnage des télétravailleurs ?
~ Le PSG, du club de football à la marque culturelle mondiale
~ Qu’est-ce qu’un « bon employeur » ? Une approche par la notion d’« employeurabilité »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter