Observatoire des droits humains

Microplastiques, grossesse et placenta : ce que nous savons et ce que nous ignorons encore

par Priya Bhide, Clinical Reader Women’s Health Research Unit, Centre for Public Health and Policy, Queen Mary University of London
Nelima Hossain, Academic Trainee, Public Health, Queen Mary University of London
Chez la femme enceinte, des recherches suggèrent que certains microplastiques et nanoplastiques pourraient traverser le placenta. Les données manquent pour évaluer les risques pour le fœtus.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
