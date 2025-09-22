Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gestion des déchets au Cameroun : d'autres solutions existent

par Nkweauseh Reginald Longfor, Assistant Professor, Sophia University
Seuls 43 % des citadins du Cameroun bénéficient d'un service de ramassage des ordures ménagères. Les autres déchets sont brûlés ou déposés dans des poubelles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Jusqu’où peut aller l’espionnage des télétravailleurs ?
~ Le PSG, du club de football à la marque culturelle mondiale
~ Qu’est-ce qu’un « bon employeur » ? Une approche par la notion d’« employeurabilité »
~ Dirigeantes sous pression : comment le féminisme néolibéral alimente le syndrome de l’imposteur
~ Cameroun. Les autorités doivent libérer 36 manifestants détenus arbitrairement depuis cinq ans, alors que la répression des droits humains s’intensifie
~ Venezuela : Des prisonniers politiques coupés du monde extérieur
~ Soudan : l'ONU tire la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la crise à El Fasher, au Darfour
~ Une population jeune, des ressources abondantes : l’Afrique au coeur d’opportunités considérables
~ Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis
~ Comment Grok, le chatbot de Musk, est devenu nazi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter