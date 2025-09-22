Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le PSG, du club de football à la marque culturelle mondiale

par Fatima Regany, Maître de conférences, Université de Lille
Depuis sa victoire en Ligue des champions, le PSG souhaite faire évoluer son image et son influence. Après le rêve devenu réalité, quel nouveau récit ?La Conversation


© La Conversation -
