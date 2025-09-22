Qu’est-ce qu’un « bon employeur » ? Une approche par la notion d’« employeurabilité »
par Frédéric Faure, Chercheur associé, Université Rennes 2
Cucchi Alain, professeur de Sciences de Gestion et du Management, Université de la Réunion
Jennifer Urasadettan, Professeure en Sciences de Gestion, Université Rennes 2
Comment expliquer qu’avec un taux de chômage élevé, des postes de travail restent non pourvus ? Les commentaires font souvent porter la responsabilité sur des salariés peu enclins à s’adapter. Et si les employeurs devaient aussi faire leur part du chemin en améliorant leur « employeurabilité » ? Coup de projecteur sur une notion qui explique une bonne partie du paradoxe de l’emploi.
France Travail a diffusé en avril 2025 son enquête annuelle auprès des employeurs sur leurs besoins…
