Dirigeantes sous pression : comment le féminisme néolibéral alimente le syndrome de l’imposteur
par Zuzanna Staniszewska, Assistant Professor in the Management Department at Kozminski University; Research Associate, ESCP Business School
Géraldine Galindo, Professeur, ESCP Business School
Célébrées comme des modèles de réussite totale, les dirigeantes subissent pourtant la pression d’un féminisme néolibéral qui transforme l’émancipation en exigence épuisante. Enquête dans le secteur du luxe en France.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 22 septembre 2025