Cameroun. Les autorités doivent libérer 36 manifestants détenus arbitrairement depuis cinq ans, alors que la répression des droits humains s’intensifie

par Amnesty International

Les autorités camerounaises doivent immédiatement libérer les 36 sympathisants de l'opposition détenus arbitrairement depuis cinq ans pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique et mettre fin aux détentions arbitraires dans le pays, a déclaré Amnesty International à l'occasion du cinquième anniversaire de leur arrestation. Le 22 septembre 2020, plus de 500 personnes avaient été […]



