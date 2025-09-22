Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela : Des prisonniers politiques coupés du monde extérieur

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des proches de prisonniers politiques vénézuéliens et des activistes lâchaient dans le ciel des ballons symbolisant la liberté, derrière une bannière avec le message « Libérer tous les prisonniers politiques », lors d’un rassemblement sur la place « Plaza Francia » dans le quartier d’Altamira à Caracas, au Venezuela, le 14 avril 2025.  © 2025 AP Photo/Ariana Cubillos Des dizaines de prisonniers politiques au Venezuela sont détenus en isolement total depuis des semaines, voire des mois, et certains depuis plus d'un an.Ce manque de communication et le…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
