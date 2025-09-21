Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : l'ONU tire la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la crise à El Fasher, au Darfour

Le Secrétaire général de l'ONU est très inquiet de la détérioration rapide de la situation à El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, au Soudan, mettant en garde contre les risques croissants pour les civils pris au piège dans la ville assiégée.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une population jeune, des ressources abondantes : l’Afrique au coeur d’opportunités considérables
~ Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis
~ Comment Grok, le chatbot de Musk, est devenu nazi
~ Comment la philosophie d’Hartmut Rosa « résonne » avec les sports de glisse
~ La France a organisé la première Assemblée de la Terre, voici pourquoi elle est pionnière
~ L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement
~ Filles du cosmos : l'ONU forme la prochaine génération de professionnels de l'espace
~ Dirigeants mondiaux à New York : ce qu'il faut savoir sur la semaine de haut niveau à l'ONU
~ Les dirigeants du monde entier à New York : ce qu'il faut savoir sur la semaine de haut niveau à l'ONU
~ Ce qu'il faut savoir sur le sommet du 22 septembre sur la question de Palestine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter