Soudan : l'ONU tire la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la crise à El Fasher, au Darfour

Le Secrétaire général de l'ONU est très inquiet de la détérioration rapide de la situation à El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, au Soudan, mettant en garde contre les risques croissants pour les civils pris au piège dans la ville assiégée.



