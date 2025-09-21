Une population jeune, des ressources abondantes : l’Afrique au coeur d’opportunités considérables

A la veille de la semaine de haut niveau de l’ONU à New York, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à investir dans le potentiel de l'Afrique, qui est « au coeur » d'opportunités considérables.



