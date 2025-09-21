Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Filles du cosmos : l'ONU forme la prochaine génération de professionnels de l'espace

Nuriya Maharjan s’est intéressée pour la première fois à l’exploration spatiale lors d’un rituel traditionnel de passage à l’âge adulte dans lequel les jeunes filles de la tribu autochtone newar du Népal émergent après 12 jours d’obscurité pour symboliquement épouser le soleil.


© Nations Unies -
