Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis

par Damien Bazin, Maître de Conférences HDR en Sciences Economiques, Université Côte d’Azur
Thierry Pouch, Chef du service études et prospectives APCA, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Corporatiste, proche de Vichy, puis communiste, Henri Denis (1913-2011) termine ses jours en revenant au corporatisme. Une girouette idéologique épousant la doctrine du moment.La Conversation


