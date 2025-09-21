Tolerance.ca
Comment Grok, le chatbot de Musk, est devenu nazi

par Aaron J. Snoswell, Senior Research Fellow in AI Accountability, Queensland University of Technology
Les propos problématiques de Grok, l’intelligence artificielle du réseau social X, illustrent l’influence des idées de son créateur, Elon Musk, sur sa conception. Mais ils posent également la question des biais plus discrets que ses concurrents masquent derrière un vernis d’impartialité, incompatible avec le processus d’entraînement de ce type d’IA.

Grok, l’agent conversationnel – ou chatbot – intégré au réseau social X et fondé sur l’intelligence artificielle développée par la société xAI d’Elon Musk, a fait la une des journaux en juillet 2025 après s’être qualifié…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
