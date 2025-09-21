Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment la philosophie d’Hartmut Rosa « résonne » avec les sports de glisse

par Jérôme Visioli, Maître de Conférences STAPS, Université de Bretagne occidentale
La « résonance », cette forme de relation au monde théorisée par le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, semble parfaitement s’appliquer aux sports de glisse.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis
~ Comment Grok, le chatbot de Musk, est devenu nazi
~ La France a organisé la première Assemblée de la Terre, voici pourquoi elle est pionnière
~ L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement
~ Dirigeants mondiaux à New York : ce qu'il faut savoir sur la semaine de haut niveau à l'ONU
~ Les dirigeants du monde entier à New York : ce qu'il faut savoir sur la semaine de haut niveau à l'ONU
~ Ce qu'il faut savoir sur le sommet du 22 septembre sur la question de Palestine
~ Les Gazaouis fuient « la mort et la dévastation » sans moyen de transport ni abri
~ Tests psychologiques : à quels outils se fier sur un marché pléthorique ?
~ La détention de migrants dans les prisons provinciales du Canada prend fin
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter