Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement

par Marion Di Ciaccio, Chair de Professeur Junior IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Cécile Cames, Chercheuse en Santé Publique, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Mathilde Perray, Docteure en psychologie sociale, Université Lumière Lyon 2
La pair éducation est un pilier de la lutte contre le VIH, notamment en Afrique. Elle est désormais menacée par la réduction de l’aide publique au développement américaine.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
