L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement
par Marion Di Ciaccio, Chair de Professeur Junior IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Cécile Cames, Chercheuse en Santé Publique, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Mathilde Perray, Docteure en psychologie sociale, Université Lumière Lyon 2
La pair éducation est un pilier de la lutte contre le VIH, notamment en Afrique. Elle est désormais menacée par la réduction de l’aide publique au développement américaine.
© La Conversation
- dimanche 21 septembre 2025