Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ce qu'il faut savoir sur le sommet du 22 septembre sur la question de Palestine

Après deux ans de guerre à Gaza, l’enfer vécu par ses habitants semble n’en plus finir. Alors qu’Israël entame une offensive terrestre de grande ampleur dans le nord de l’enclave palestinienne, les regards se tournent vers l’ONU.


© Nations Unies -
