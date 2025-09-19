Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La détention de migrants dans les prisons provinciales du Canada prend fin

par Human Rights Watch
Click to expand Image Dix provinces canadiennes ont décidé de mettre fin à l’utilisation de prisons provinciales pour la détention de personnes migrantes, ainsi que le recommandait campagne #BienvenueAuCanada de Human Rights Watch et Amnesty International Canada. © 2024 Human Rights Watch C’est une victoire majeure pour les droits des migrants et des réfugiés : le 14 septembre, l’Ontario est devenu la dernière province au Canada à interdire à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’utiliser les prisons provinciales pour incarcérer des migrants et des demandeurs d’asile…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
