Le traité sur la haute mer entrera en vigueur en janvier : « une bouée de sauvetage » pour l’océan

Une bascule discrète mais décisive vient de s’opérer au siège de l’ONU, à New York. Vendredi, le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer a atteint le nombre de ratifications requis pour entrer en vigueur, deux ans après son adoption formelle.

