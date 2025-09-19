Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le traité sur la haute mer entrera en vigueur en janvier : « une bouée de sauvetage » pour l’océan

Une bascule discrète mais décisive vient de s’opérer au siège de l’ONU, à New York. Vendredi, le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer a atteint le nombre de ratifications requis pour entrer en vigueur, deux ans après son adoption formelle.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
