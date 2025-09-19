Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Brésil : Adoption d’une loi historique pour protéger les enfants en ligne

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une session du Sénat brésilien tenue dans la capitale, Brasilia, le 1er février 2021.  © 2021 Sergio Lima/AFP via Getty Images (São Paulo) – Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a signé, le 17 septembre, la première loi du pays visant à protéger les droits des enfants en ligne, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.La loi ECA Digital (« ECA numérique ») a pour objectif de moderniser la loi sur le Statut de l'enfant et de l'adolescent de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA), afin de protéger les droits des enfants dans le…


© Human Rights Watch -
