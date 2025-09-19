Afghanistan : le séisme plongera les femmes et les filles dans une catastrophe à long terme sans une aide urgente

Encore sous le choc d'un récent séisme meurtrier, les femmes et les filles afghanes font face à une « catastrophe à long terme » sans un soutien accru de la communauté internationale, a averti ONU Femmes vendredi.

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 19 septembre 2025