Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nucléaire iranien : un cap franchi au Conseil vers un possible retour des sanctions

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté, vendredi, un projet de résolution visant à prolonger l’allègement des sanctions internationales dont bénéficie jusqu'ici Téhéran dans le cadre de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Si aucun texte n'est adopté d’ici la fin du mois, les sanctions contre le pays pourraient être rétablies automatiquement.  


© Nations Unies -
