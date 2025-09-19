Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Au Soudan, les civils font les frais d’une ethnicisation du conflit

Le conflit soudanais s’est intensifié ces derniers mois, selon un rapport du Bureau des droits de l’homme de l’ONU, qui fait état d’une augmentation significative du nombre de civils tués, dans un contexte de violences ethniques croissantes et d’aggravation de la situation humanitaire.


© Nations Unies -
