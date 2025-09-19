Au Soudan, les civils font les frais d’une ethnicisation du conflit

Le conflit soudanais s’est intensifié ces derniers mois, selon un rapport du Bureau des droits de l’homme de l’ONU, qui fait état d’une augmentation significative du nombre de civils tués, dans un contexte de violences ethniques croissantes et d’aggravation de la situation humanitaire.



