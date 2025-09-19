Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Initiative ONU80 : un nouveau rapport présente des propositions de changement

Le Secrétaire général a présenté jeudi un rapport d'étape sur les réformes structurelles et les réalignements de programmes menés dans le cadre de l'Initiative ONU80. Ce rapport présente des propositions visant à renforcer la cohérence, l'efficacité et l'aptitude des Nations Unies à répondre aux défis mondiaux.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Retraites par répartition ou capitalisation : quels sont les risques ?
~ Au Soudan, les civils font les frais d’une ethnicisation du conflit
~ La détention des immigrants dans les prisons provinciales du Canada prend fin
~ Le conflit chez Air Canada pourrait marquer un tournant pour les normes de travail dans l’aviation
~ Guterres exhorte les dirigeants à « inverser la tendance » face aux crises, lors de la semaine de haut niveau de l'ONU
~ EN DIRECT - Vote du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran
~ Les États-Unis de l’après-Charlie Kirk, ou l’apogée de la polarisation affective
~ Ce qu’avoir un chat fait à votre cerveau (et au sien)
~ La 10.000e réunion du Conseil de sécurité marquée par un veto américain
~ Pourquoi la situation politique rend les Français malheureux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter