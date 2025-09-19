La détention des immigrants dans les prisons provinciales du Canada prend fin

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dix provinces canadiennes ont décidé de mettre fin à l’utilisation de prisons provinciales pour la détention de personnes migrantes, ainsi que le recommandait campagne #BienvenueAuCanada de Human Rights Watch et Amnesty International Canada. © 2024 Human Rights Watch C’est une victoire majeure pour les droits des migrants et des réfugiés : le 14 septembre, l’Ontario est devenu la dernière province au Canada à interdire à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’utiliser les prisons provinciales pour incarcérer des migrants et des demandeurs d’asile…



Lire l'article complet