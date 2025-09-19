Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La 10.000e réunion du Conseil de sécurité marquée par un veto américain

Quatorze voix pour. Une voix contre. La résolution est rejetée. La 10.000e réunion du Conseil de sécurité s’est soldée jeudi par un veto américain à un texte exigeant l’instauration d’un cessez-le-feu à Gaza.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
