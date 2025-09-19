Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guterres exhorte les dirigeants à « inverser la tendance » face aux crises, lors de la semaine de haut niveau de l'ONU

Le Secrétaire général António Guterres a lancé un appel ferme aux dirigeants mondiaux à la veille de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, avertissant qu’une « crise mondiale » marquée par les conflits, le changement climatique, les inégalités et les risques technologiques exige une action urgente et coordonnée.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
