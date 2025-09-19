Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les États-Unis de l’après-Charlie Kirk, ou l’apogée de la polarisation affective

par Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
La notion de polarisation affective, établie par des chercheurs en psychologie sociale, est d’une grande utilité pour appréhender l’état de la société états-unienne d’aujourd’hui.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
