Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De la sécheresse aux déluges, l’OMM alerte sur le dérèglement du cycle de l’eau

Le cycle de l’eau dans le monde est de plus en plus perturbé, oscillant entre sécheresses et déluges, selon un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié jeudi.


© Nations Unies -
