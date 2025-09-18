Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

RDC : course contre la montre pour endiguer Ebola à Bulape, l’un des épicentres de l’épidémie

En réponse à la recrudescence des cas d’Ebola dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les autorités sanitaires congolaises poursuivent leur campagne de vaccination, en ciblant les agents de santé ainsi que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés.


