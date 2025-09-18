Syrie : entre ruines et espoir, l’ONU appelle à une transition mesurée

La Syrie avance sur une ligne de crête. Dans les villes encore marquées par les cicatrices de la guerre, entre bâtiments effondrés et institutions vacillantes, l’heure est aux promesses de transition. Plus de 14 ans après le début de la guerre civile, le pays tente de se réinventer sous l’œil inquiet de la communauté internationale.



